Göztepe potada final için son maçta

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı final serisinde Göztepe, Parmos Bordo BK'yı 73-71 yenerek durumu 1-1'e getirdi. Yarın final için son maça çıkacak olan Göztepe, 23 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE Basketbol Ligi Play-Off yarı final serisi rövanşında evinde Parmos Bordo BK'yı son saniyede 73-71 yenerek durumu 1-1'e getiren Göztepe yarın final için serinin son maçına çıkacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Göz-Göz rakibini mağlup ederse 2003'te düştüğü Süper Lig'e 23 yıl sonra dönmek için finale çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip finale yükselirse Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Finalde 3 maç kazanan taraf yeni sezonda Süper Lig'e yükselecek. Bu seride de 1-1 eşitlik var. Göztepe, play-offa kaldıktan sonra çeyrek finalde OGM Ormanspor'u 2 maçta da uzatmada yenip elemeyi başarmıştı.

