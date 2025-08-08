Göztepe, Süper Lig'deki 32. Sezonuna Hazır

Trendyol Süper Lig'de 32. sezonunda mücadele edecek Göztepe, geride kalan 996 maçta yüzde 31,4 galibiyet oranıyla mücadele etti.

Süper Lig'deki 31 sezonda 996 karşılaşma yapan Göztepe, bu müsabakalarda 313 galibiyet, 303 beraberlik ve 380 yenilgi yaşadı. Yüzde 31,4 galibiyet oranı tutturan İzmir temsilcisi, en yüksek galibiyet oranını 1962-63 sezonunda 30 maçta aldığı 15 galibiyetle kaydetti.

Süper Lig'de 1115 golü bulunan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 1237 gol gördü.

En fazla forma giyenler

Göztepe'de Süper Lig'de 390 maça çıkan Gürsel Aksel, en fazla forma giyen isim olurken Nevzat Güzelırmak 331, Fevzi Zemzem ise 305 müsabakada mücadele etti.

Yabancı futbolcular içinde 96 maçla Andre Castro'yu 93 müsabakayla Beto ve 92 karşılaşmayla Christian Titi izliyor.

Fevzi Zemzem'in 146 golle en golcü isim olduğu İzmir temsilcisinde Gürsel Aksel'in 81, Mehmet Türken'in de 57 golü bulunuyor.

Stanimir Stoilov ile yola devam

Göztepe'yi Süper Lig'e taşıdıktan sonra geçen sezon ligde 36 maça çıkan Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılı ekiple ligde en fazla maça çıkan 6. isim konumunda bulunuyor.

İzmir temsilcisinde görev alan teknik direktörlerden 350 maçla en fazla süre alan Adnan Süvari'yi Tamer Tuna (54), Ruhi Karaduman (52), İlhan Palut (40), Andrea Kutik (38) ve Stanimir Stoilov takip ediyor.

Açılış maçları

Göztepe, Süper Lig'deki 31 sezonunda ilk hafta maçlarında 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 38 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 25 gol gördü.

Çaykur Rizespor ile ligin birinci haftasında ilk kez karşılaşacak Göztepe, daha önce ilk maçlarda Altay ile 4, Altınordu ve Antalyaspor'la 3, Bursaspor ve İzmir'le 2, Adalet, Ankara Demirspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la 1 kez karşılaştı.

İlk yarı fikstürü

Sezona 10 Ağustos Pazar günü deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak Göztepe, daha sonra 16 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra sırasıyla Fatih Karagümrük (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Beşiktaş, Eyüpspor (D), Rams Başakşehir FK, Corendon Alanyaspor (D), Galatasaray (D), Gençlerbirliği, Kasımpaşa (D), Kocaelispor, Hesap.com Antalyaspor (D), Trabzonspor, Gaziantep FK (D) ve Samsunspor'la karşılaşacak.

Transferler

Göztepe'de kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo, Karyu Matsuki ve Isaac Solet'in yanı sıra Lasse Nielsen, Nazım Sangare, Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan, David Tijanic, Emircan Seçgin ve Djalma Silva takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Arda Özçimen, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a kiralandı.

İzmir temsilcisi şu ana kadar Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor), Allan Godoi (Operario-PR), Ibrahim Sabra (Al-Wehdat), Janderson de Carvalho Costa (Vitoria), Rhaldney Norberto Simiao Gomes (Atletico-GO), Amin Cherni (Stade Laval), Junior Olaitan Ishola (Grenoble), Ruan Gregorio Teixeira (Atletico-GO) ve Efkan Bekiroğlu'nu (MKE Ankaragücü) kadrosuna dahil etti.

Göztepe'de sol omuzundan sakatlanan ve ameliyat edilen Ogün Bayrak, bir süre takımdan ayrı kalacak.