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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçın da Göztepe yarın saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligdeki son 6 maçında 5 galibiyet alarak çıkışa geçen İzmir ekibi, 18 puanla 10. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında 3 puana ulaşarak bu sezonki ikinci iç saha galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Konuk ekip Trabzonspor ise 28 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Ligdeki son 3 deplasman maçını kazanan Thomas Reis ve öğrencileri, İzmir'den de galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Göztepe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıkları devam eden Furkan Bayır ve Ibrahim Sabra, bordo-mavililer karşısında forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden sağ bek Ogün Bayrak ile Erzurumspor FK deplasmanında sakatlanarak 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Andre Henrique'nin ise Trabzonspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Cihan Aydın düdük çalacak

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı