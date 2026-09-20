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Göztepe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı

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Göztepe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle sonuçlandı. Göztepe'nin golünü 2. dakikada Arda Okan Kurtulan attı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Arda Okan sağ kanattan çalımlarla çizgiye indi. Ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken top arka tarafta Akonnor'un önünde kaldı. Akonnor, sol ayağıyla sol çaprazdan uzak köşeye sert vurdu. Top direkten geri geldi. Dönen topta yaşanan karambolde Arda Okan, kale sahası önünden sağ çaprazdan yakın köşeye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

17. dakikada Bokele, orta alanda kazandığı topu hızla hücum bölgesine taşıdı. Ceza sahasının sağına pasında Janderson, kale sahası önüne koşu yapan Bokele ile oynadı. Bokele, karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Ancak top üstten dışarıya gitti.

42. dakikada Kaleci Arda'nın uzun pasında Janderson ve Henrique üst üste yükselerek kafayı vurdu. Henrique, havadaki topa ayağıyla dokundu ve ceza sahasının soluna pasını gönderdi. Topla buluşan Juan, sol çaprazdan dar açıdan sert vurdu. Kaleci Fofana ayaklarıyla topu kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, O. Gökhan Bilir, Mert Bulut

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Alex Matos, Andre Henrique, Juan, Richard Akonnor, Janderson Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Faustino Anjorin, Alexis Antunes, Efkan Bekiroğlu, Bekir Böke, Sinclair Armstrong

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Attila Mocsi, Tayyip Talha Sanuç, Taha Şahin, Mithat Pala, Modibo Sagnan, İbrahim Olawoyin, Taylan Antalyalı, Qazim Laçi, Ali Sowe, Emrecan Bulut Yedekler: Zafer Görgen, Zakaria Ariss, Siaka Bakayoko, Moussa Diakité, Dal Varesanovic, Can Bozdoğan, Adedire Awokoya Mebude, Ahmed Kutucu, Gennaro Borrelli, Iustin Doicaru

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Arda Okan Kurtulan (dk. 2) (Göztepe)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Alex Matos (Göztepe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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