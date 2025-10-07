Haberler

Göztepe, Süper Lig'de 8 Haftada 16 Puan Topladı

Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, Göztepe 16 puan toplayarak 3. basamağa yerleşti. Geçtiğimiz sezonun aynı döneminde 12 puan elde eden sarı-kırmızılılar, bu yıl savunma performanslarıyla dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alan Göztepe, milli araya 16 puanla 3. basamakta girdi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonunun ilk 8 mücadelesinde ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 12 puan elde etmiş ve 7. sırada yer almıştı.

Gol üretimi geçen sezonun altında

Geçen sezonun ilk 8 maçında rakip ağları 14 kez havalandıran Göztepe, bu sezon 11 golde kaldı. 2024-2025 döneminde daha skorer bir kimliğe sahip olan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise savunma performanslarıyla öne çıkıyor. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, geçen sezon söz konusu süreçte kalesinde 10 gol görürken, 2025-2026 sezonunda ise bu sayı sadece 2'de kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
