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Göztepe Slovenya'da 5 maçta yenilmedi

Göztepe Slovenya'da 5 maçta yenilmedi
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Trendyol Süper Lig'e hazırlanan Göztepe, Slovenya kampında oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Toplam 9 gol atıp 3 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, hücumda etkili savunmada başarılı bir performans sergiledi.

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Slovenya kampını tamamladı. Yaklaşık 20 gün boyunca Bled kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçında yenilgi almadı.

İzmir temsilcisi, kampın ilk hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ekibi Gorica'yı 2-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Ukrayna temsilcisi Cherkasy'yi de aynı skorla geçen Göztepe, üçüncü hazırlık mücadelesinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Dhafra'yı 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımını da 2-1'le geçerek galibiyet serisini sürdürdü. Slovenya kampındaki son sınavında ise Hırvatistan temsilcisi Rudes ile karşılaşan Göztepe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

9 gol attı, 3 gol yedi

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçlarında hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 karşılaşmada rakip fileleri toplam 9 kez havalandırarak maç başına yaklaşık 2 gol ortalaması yakaladı. Savunmada da başarılı bir görüntü sergileyen İzmir temsilcisi, bu süreçte 2 maçta kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada ise yalnızca birer gol yedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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