Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Bled kasabasında teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına yurt dışı kampında devam etti.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasındaki sabah antrenmanında ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, günü takım çalışmasına yönelik istasyon çalışmalarıyla tamamladı.
İzmir temsilcisi, yarın da çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör