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Göztepe, Zorya Luhansk ile hazırlık maçına çıkacak

Göztepe, Zorya Luhansk ile hazırlık maçına çıkacak
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Süper Lig'e hazırlanan Göztepe, Slovenya kampında yarın Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile 4. özel maçını oynayacak. Sarı-kırmızılılar daha önceki 3 hazırlık maçını kazanmıştı.

SÜPER Lig'de yeni sezona Slovenya'nın Bled kasabasında hazırlanan Göztepe yarın 4'üncü özel maçını oynayacak. Sarı-kırmızılılar Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. 8 Temmuz tarihinden bu yana Slovenya'da yoğun bir şekilde çalışan Göztepe, daha önce oynadığı 3 özel maçını da kazandı. İlk olarak 13 Temmuz'da Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar müsabakayı Armstrong ve Juan'ın golleriyle 2-0 kazandı. Göz-Göz 16 Temmuz'da Ukrayna takımı LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelirken, bu maçta Göztepe lehine 2-0 sonuçlandı.

Göztepe'nin gollerini Sundberk ve Cherni kaydetti. Göztepe 3'üncü hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı AL Dhafra'nın rakibi oldu. Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Göztepe rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, diğer golü ise Brezilyalı forvet Guilherme Luiz kaydetti. Zorya Luhansk maçının ardından Göztepe 26 Temmuz'da Hırvatistan'ın Rudes takımıyla son özel maçını oynayıp yurda dönecek. Göztepe büyük olasılıkla 8 Ağustos tarihinde ise futbolu bırakan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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