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Göztepe, Slovenya kampında ilk özel maçına çıkacak

Göztepe, Slovenya kampında ilk özel maçına çıkacak
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Süper Lig ekibi Göztepe, Slovenya kampında yarın Hırvatistan temsilcisi Gorica ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmayı başkan Rasmus Ankersen ve onursal başkan Mehmet Sepil de izleyecek.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, yarın ilk özel maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar TSİ 14.00'te başlayacak maçta Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Slovenya'da takımla birlikte olan Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil de izleyecek. Göz-Göz'ün yeni yabancı transferleri de ilk kez bu maçta sahne alacak. 26 Temmuz tarihine kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek olan Göz-Göz, 16 Temmuz'da Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy, 23 Temmuz'da da bir başka Ukrayna takımı Zorya Luhansk ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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