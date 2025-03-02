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Göztepe, Samsunspor'u Ağırlıyor

Göztepe, Samsunspor'u Ağırlıyor
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Trendyol Süper Lig'de Göztepe, 26. hafta mücadelesinde yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek. Göztepe, 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek isterken, konuk ekip Samsunspor ise Rizespor yenilgisinin ardından moral bulmayı hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26. hafta mücadelesinde yarın Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Samsunspor ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedeflerken, Samsunspor ise Rizespor yenilgisinin ardından İzmir ekibini mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor.

Göztepe'de sakatlıklarını atlatan Romulo ve Taha Altıkardeş'in maç kadrosunda olacağı ve Stoilov'un ise süre vermesi halinde oynayabilecekleri öğrenildi. Emersonn'un ise tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Öte yandan Göztepe ile Samsunspor arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı İzmir ekibi 4-3 kaybetti.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak 26. hafta karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narin ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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