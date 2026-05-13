Göztepe, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un 100. resmi maçı öncesinde takım, pas çalışması ve dar alanda oyun ile idman yaptı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, idmanı dar alanda oyunla tamamladı.
Gaziantep FK karşılaşmasıyla takımın başında 100. resmi maçına çıkan Stoilov'a Sportif Direktör Ivan Mance tarafından üzerinde 100 yazılı forma hediye edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör