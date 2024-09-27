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Göztepe, Samsunspor ile Karşılaşıyor

Göztepe, Samsunspor ile Karşılaşıyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve Göztepe, ligde üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde yarın Samsunspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7. hafta mücadelesinde yarın Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Müsabaka öncesinde ev sahibi ekip Samsunspor 12 puanla ligde 4. sırada yer alırken, Göztepe ise 9 puanla 6. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, Samsunspor'u mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen'in dışında bir eksik bulunmuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Futbol Güncel Samsun izmir Spor

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