Göztepe'den Rus pasör takviyesi

Sultanlar Ligi ekibi Göztepe, 2005 doğumlu Rus pasör Anna Astashina ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Astashina, 2024'te Rusya Gençler Ligi'nin en iyi pasörü seçilmişti.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Rus pasör Anna Astashina (21) ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Dinamo-Ak Bars-UOR, Dinamo-Ak Bars, Leningradka ve son olarak Yenisey Krasnoyarsk formaları giyen Anna Astashina; 2024 yılında Rusya Gençler Ligi'nin en iyi pasörü seçilmiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Anna" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
