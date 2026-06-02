Göztepe'den Rus pasör takviyesi
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Rus pasör Anna Astashina (21) ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Dinamo-Ak Bars-UOR, Dinamo-Ak Bars, Leningradka ve son olarak Yenisey Krasnoyarsk formaları giyen Anna Astashina; 2024 yılında Rusya Gençler Ligi'nin en iyi pasörü seçilmiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Anna" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı