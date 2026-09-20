Göztepe, Rizespor ile 2-2 berabere kaldı; Stoilov zor süreçte olduklarını söyledi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da gol yiyoruz." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezon sahalarında oynadıkları en iyi maç olduğunu, özellikle ilk yarıya iyi başladıklarını ve oynamaları gerektiği gibi oynadıklarını söyledi.

İlk golü bulduktan sonra ikinciyi, üçüncüyü bulmaları gerektiğini anlatan Stoilov, bunu başaramadıklarını, rakibin ise ikinci yarıda ilk geldiği pozisyonda golü bulduğunu belirtti.

Gol yedikten sonra genç oyuncuların stres ve gerginlik yaşadığını bunun ardından da ikinci golün geldiğini ifade eden Stoilov, şöyle konuştu:

"Bu anda taraftarlar gerçekten takımı iyi bir şekilde destekledi ve takım oyundan kopmadı, ikinci golü bulduk. Beraberlikle maç sonuçlandı. Gerçekten çok fazla kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla gol atıyoruz ama çok fazla da gol yiyoruz. Defansif performansımızı güçlü bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor ve aynı zamanda da ön tarafta fırsatları yakaladığımızda maçı koparmak adına ikinciyi, üçüncüyü bulmamız gerekiyor."

Stoilov, milli arayı çok iyi değerlendirip, fiziksel potansiyellerini geliştireceklerini ve olması gerektiği gibi döneceklerini kaydetti.

Defans oyuncularının sakatlığına değinen Stoilov, şu ifadelere yer verdi:

"O pozisyonda oynayan 5 savunmacımız şu anda sakat. Onlar dönünce aslında çok daha güçlü bir rekabet ortamı ortaya çıkacak ve savunmada çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bugün aslında maça baktığınızda yedek kulübesinde savunma anlamında değiştirebileceğimiz neredeyse hiçbir oyuncu yoktu. Sadece ön alanda oynayan oyuncularla ilgili değişiklikler yapabilirdik. Savunmacılarımız sakatlıktan dönünce problemin nerede olduğunu daha net bir şekilde görebileceğiz. Bugün aslında maçta bizim düzenli olarak oynayan 2 savunmacımız oynadı. Ama onların gelmesiyle beraber bu anlamda çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bugün Bokele dışında savunmada oynayan bütün oyuncularımız aslında genç oyuncular ve gol yedikten sonra bir gerginlik, stres ortamı yaşanıyor. Savunmada çok daha özgüvenli olmalıyız ve performansımızı kesinlikle çok daha ileriye götürmeliyiz."

Stoilov, milli takım aralarını sevmediğini, şu anda kendilerinin bir nefes almaya ihtiyaçları olduğunu, milli arayla birlikte oyuncuların sakatlıktan dönmesine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

3 yıldır çok başarılı işler ortaya koyduklarını ve takımın uçuşa geçtini söyleyen Stoilov, sakatlıkların kendilerini kötü etkilediğini, taraftarların güvenini geri kazanmak için yapmaları gereken tek şeyin maç kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA