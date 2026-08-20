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Göztepe, Richard Akonnor'u Kiralık Kadrosuna Kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bekRichard Akonnor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bekRichard Akonnor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor'un 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Al-Jazira ile anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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