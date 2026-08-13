Göztepe'de kombine biletler satışa çıktı: Saha kenarı 35 bin TL

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon play-offta yarı final oynayıp yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe kombine biletleri satışa sundu. Bu sezon da maçlarını Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak sarı-kırmızılılarda iç saha karşılaşmalarında geçerli kombine kart fiyatları saha kenarı 35 bin TL, VIP 5 bin TL, diğer tribünler ise bin 500 TL olarak belirlendi. Öte yandan geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen yabancılardan Jordan Barnes ligdeki rakiplerden Büyükçekmece ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı