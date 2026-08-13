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Göztepe'de kombine biletler satışa çıktı: Saha kenarı 35 bin TL

Göztepe'de kombine biletler satışa çıktı: Saha kenarı 35 bin TL
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Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon play-off yarı finali oynayan ve yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Göztepe, iç saha maçları için kombine bilet satışına başladı. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maçlarda geçerli kartların fiyatları saha kenarı için 35 bin TL, VIP için 5 bin TL ve diğer tribünler için bin 500 TL olarak belirlendi. Ayrıca geçen sezon takımda forma giyen Jordan Barnes, lig rakiplerinden Büyükçekmece ile anlaştı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon play-offta yarı final oynayıp yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe kombine biletleri satışa sundu. Bu sezon da maçlarını Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak sarı-kırmızılılarda iç saha karşılaşmalarında geçerli kombine kart fiyatları saha kenarı 35 bin TL, VIP 5 bin TL, diğer tribünler ise bin 500 TL olarak belirlendi. Öte yandan geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen yabancılardan Jordan Barnes ligdeki rakiplerden Büyükçekmece ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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