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Göztepe, Onvo Antalyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Onvo Antalyaspor'u 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda Juan'ın kaydettiği golle Göztepe öne geçti. Maçta yaşanan anların detayları haberimizde.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Miroshi, Dennis, Tijanic, Mutsuki, Juan

Onvo Antalyaspor : Kenan Piric, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Safuri, Kuluzinski, Samudio, Larsson, Van de Streek, Gaich,

Gol: Dk.8 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.23 Bokele (Göztepe), Dk.45+5 Güray Vural (Onvo Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, konuk ettiği Onvo Antalyaspor, karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

1. dakikada orta sahadan aldığı topu hızla süren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.

3. dakikada hakem Çağdaş Altay'ın telsiz ve kulaklığında yaşanan sorun nedeniyle maç yaklaşık 2 dakika durdu.

8. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle sayılmayan gol, VAR incelemesi sonucu verildi. 1-0

27. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Juan'ın ara pasında Matsuki'nin şutunu kaleci Kenan Piric, güçlükle dışarı çeldi.

35. dakikada Juan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleci Kenan Piric, çizgi üzerinde kontrol etti.

45. dakikada Göztepe savunmasının anlaşmazlığı sonucu ceza sahası önünde topla buluşan Gaich, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Lis'in üzerine vurdu.

Göztepe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Öte yandan Onvo Antalyaspor da teknik direktör Emre Belözoğlu, takımıyla ilk maçına çıktı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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