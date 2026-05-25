Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva'nın değeri arttı

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 6. sırada tamamlayan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, 900 bin euroya transfer olduğu kulübünde değerini katlayarak Avrupa devlerinin radarına girdi. Lille başta olmak üzere birçok kulübün istediği oyuncu için Göztepe yüksek bonservis bedeli bekliyor.

SÜPER Lig'de 2025-26 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, geçen 2 sezonda adeta değerine değer kattı. Geride kalan sezonun devre arasında Fransız temsilcisi Lille'in 15 milyon euro bedelle satın almak istediği oyuncu, Göztepe'ye sadece 900 bin euroya transfer oldu. Juan, 2024-2025 sezonunda Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanırken, Göztepe 2025-2026 sezonunda ise oyuncunun bonservisini almayı başardı. 900 bin euro karşılığında Juan'la 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe, 24 yaşındaki Sambacı'yı vitrine çıkardı.

Önceki sezon Romulo'yu parlatıp Brezilyalı golcüyü Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon euroya satan sarı-kırmızılılar, bu yaz döneminde de Juan'ı uğurlamaya hazırlanıyor. Ara dönemde Juan'ı satmayan Sport Republic şirketinin, tıpkı Romulo'da olduğu gibi futbolcuyu yüksek bir bedel karşılığında vereceği kaydedildi. Fransız ekibi Lille'in bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken, Avrupa'da birçok takımın da Juan'ı istediği belirtildi. Juan Silva, ilk senesinde Göztepe'de 26 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 1665 dakika süre alan Juan, 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Brezilyalı golcü, geride bıraktığımız sezonda ise kariyer rekoru kırdı. Göz-Göz'de 32 maçta 2591 dakika forma giyen Juan, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

