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CSKA Moskova, Göztepe'nin yıldızı Juan'ı istiyor

CSKA Moskova, Göztepe'nin yıldızı Juan'ı istiyor
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Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova, Göztepe’nin Brezilyalı yıldızı Juan’ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova, Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Juan'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. İzmir temsilcisinde Dennis, Arda Okan ve Juan'a hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi bulunurken, en ciddi teklif Brezilyalı futbolcu Juan için geldi.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Göztepe ile temasa geçtiği öğrenildi. İlk görüşmelerde oyuncunun şartları hakkında bilgi alan Rus temsilcisinin, uygun şartların oluşması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Juan için 18 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Göztepe yönetiminin, bu rakama ulaşılması halinde transfere onay vermeye sıcak baktığı ifade edildi. Ancak CSKA Moskova'nın talep edilen bonservis bedelini yüksek bulduğu ve iki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Tarafların bonservis konusunda ortak bir noktada buluşması halinde Juan transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Brezilyalı futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 60 maçta 19 gol atıp 8 asist yaptı.

Öte yandan Göztepe, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'in, Juan için yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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