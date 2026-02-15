Haberler

Göztepe'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

  • Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
  • Göztepe, 22. haftada Kayserispor ile oynadığı maçı 0-0 berabere tamamladı.
  • Göztepe, bu sonuçla ligde 41 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Djalovic'in çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

İZMİR'DE GOL SESİ YOK

Mücadeleye hızlı başlayan Göztepe, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. İkinci yarı karşılıklı ataklar ile devam ederken, her iki takım da rakip ağları sarsamadı. Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte 41 puana yükselen Göztepe'nin ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı. Konuk ekip ise 4 maç sonra ligde puan aldı ve 16 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Kayserispor ise kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

500

