Göztepe'nin Yeni Transferleri Rizespor Maçında Parladı

Göztepe'nin yeni transferleri, Çaykur Rizespor deplasmanındaki etkili performanslarıyla galibiyetin kilit isimleri olurken, ilk haftadan da taraftarın beğenisini kazanmayı başardılar.

Göztepe, yeni sezona 9 transferle başlayarak kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirdi. İzmir ekibi, ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık farklı galibiyet elde ederek dikkatleri çekmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon dış sahada problemler yaşayan sarı-kırmızılıların bu performansı taraftarları memnun etse de, süre alan yeni transferlerin durumu ise adeta göz doldurdu. Çaykur Rizespor maçında takıma yeni katılan oyunculardan Arda, Rhaldney, Amin Cherni, Olaitan ve Janderson ilk 11'de başladı. İkinci yarı itibarıyla da Ibrahim Sabra ve Godoi de oyuna dahil olan isimler oldu. Sahada gösterdikleri performansla önemli işlere imza atan bu oyuncular galibiyette de önemli paya sahip oldu. İlk golü Bokele atmasına rağmen asisti yapan oyuncu Janderson oldu. İkinci golü de geçen sezon takımda yer alan Emersonn'un kaydetmesine rağmen yine asist bir yeni transfer olan Rhaldney'den geldi. Üçüncü golde rakip savunmadan gelen topu Dennis tamamlasa da golün hazırlayıcısı Ibrahim Sabra oldu. Böylece sarı-kırmızılıların yeni transferleri ilk haftadan etkili işlere imza attı.

Göztepe'de Furkan Malak gitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezonu Southampton FC U21 takımında geçiren 20 yaşındaki futbolcusu İzzet Furkan Malak'ın İsveç temsilcisi IFK Haninge'e kiraladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İ. Furkan Malak, 5 Ocak 2026 tarihine kadar IFK Haninge takımına kiralanmıştır. Başarılar Furkan" ifadelerine yer verildi. - İZMİR