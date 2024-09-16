Göztepe'nin Yeni Transferi Kuryu Matsuki, İzmir'deki Japonlarla Buluştu

Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla Gürsel Aksel Stadyumu'nda bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yaz transfer döneminde Southampton'dan kadrosuna kattığı Japon oyuncu Kuryu Matsuki, İzmir'de yurttaşlarıyla buluştu. İlk olarak Matsuki eşliğinde Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezen Japon futbolseverler, daha sonra da stadyum içerisinde yer alan Göztepe müzesini ziyaret etti. Daha sonra Kuryu Matsuki ile bir araya gelen ziyaretçiler, 21 yaşındaki oyuncudan imza alıp fotoğraf çektirdiler. Günün sonunda da Matsuki'ye çiçek takdim edildi.

Sakatlığını atlattı

Göztepe'ye Southampton'dan transfer olan Kuryu Matsuki, yaşadığı sakatlıktan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giymeyi başaramadı. Ligin 3. haftasında oynanan Alanyaspor deplasmanında sadece 12 dakika süre alan Japon oyuncunun BAY geçilen haftada tamamen iyileştiği ve 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor maçında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi halinde oynayabileceği ifade edildi. - İZMİR