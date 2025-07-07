Göztepe'nin yeni transferi korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Göztepe'nin yeni transferi korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
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Göztepe'nin yeni transferi Janderson, karın ağrısı şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Apandisit ameliyatı olan Janderson'ın operasyonu başarılı geçti.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampına başlayan Göztepe'nin yeni transferi golcü Janderson kamp öncesi apandisit sorunu ile karşı karşıya kaldı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Slovenya sehayatinden bir gece önce yoğun bir karın ağrısı şikayeti yaşayan Brezilyalı oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Apandisit sorunu yaşadığı tespit edilen oyuncu operasyona alındı. Ameliyatı başarılı geçen 26 yaşındaki forvetin 2 gün dinleneceği ardından Slovenya kampına katılacağı kaydedildi.

3 YILLIK İMZA ATTI

Brezilya'nın Vitoria takımından kadroya dahil edilen Sambacı, Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı.

SOLET'İN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Göztepe'de çapraz bağlarından sakatlanan orta saha oyuncusu Isaac Solet ise tedavisine Fransa'da devam ediyor. Şu an takımdan ayrı kalan Orta Afrikalı oyuncunun hem bireysel idmanlar yaptığı hem de yoğun tedavi gördüğü belirtildi. Solet'in durumunu yakından takip eden kurmayların oyuncunun göstereceği gelişime göre hareket edeceği, Solet'in hızla iyileşmesi durumunda yeni sezonda takımda kalabileceği bildirildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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