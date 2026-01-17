Göztepe'ye Antunes şoku

SÜPER Lig'de pazartesi günü ikinci yarının ilk haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, yeni transferi Alexis Antunes'in sakatlık haberiyle sarsıldı. Ara dönemde İsviçre'nin Servette takımından transfer edilen 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun idmanda sakatlık geçirdiği ifade edildi.

Geçmişinde de birçok sakatlık geçiren Antunes'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekiple Söke 1970 SK ve CSKA 1948 ile oynanan hazırlık maçlarında görev alan futbolcu gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Göz-Göz'de Antunes'in yokluğunda orta alanda Olaitan ya da Efkan görev yapacak.

