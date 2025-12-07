Haberler

Göztepe-Trabzonspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmada yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ve 3 yaratıcı oyuncu transfer etmeyi planladıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmada net fırsatlar yakaladıklarını ancak yararlanamadıklarını söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısında daha taktiksel bir oyun oynadıklarını ve rakiplerine fırsat vermediklerini vurguladı.

Karşılaşma öncesinde futbolcularını uyardığını aktaran Stoilov, "Hatta son dakika kaleciden dönen bir top var. Orada 3 metreden Bokele'nin kaçırdığı bir gol var. Burada golü bulabilirdik. İkinci yarıdaysa ben maçtan önce de belirtmiştim. Yapılan hatalarda hemen rakibin cezalandırma potansiyeli olduğunu ve gerçekten böyle oldu. 2-0'dan sonra çok fazla fırsat yakaladık ve gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk ama bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan maalesef yararlanamadık. Burada o sonuçlandırmalardaki sıkıntılarımız maalesef devam ediyor. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız gerekiyor ve bulduğunuz fırsatları kesinlikle değerlendirmelisiniz. Fakat bunda maalesef başarılı olamadık." diye konuştu.

Stoilov, sonuna kadar mücadeleyi sürdürdüklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Takıma kaç oyuncu transfer etmeyi planladıklarına ilişkin soruya Stoilov, "hücum hattına en az 3 yaratıcı, fark yaratacak oyuncu eklemeleri gerektiğini" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.