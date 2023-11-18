Göztepe'nin sol beki Ali Dere yedek kulübesinde

Göztepe'nin bu sezon başında transfer ettiği sol bek Ali Dere, son haftalarda yedek kulübesine mahkum oldu. İsmail Köybaşı ve Yunus Emre Gedik'in form tutmasıyla forma şansı bulamayan Dere, son 4 maçta da oynamadı.

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin bu sezon başında Altınordu'dan kadrosuna dahil ettiği sol bek Ali Dere son haftalarda yedek kulübesine mahkum oldu. Sezon başında sarı-kırmızılılarda düzenli olarak forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, mevkidaşları kaptan İsmail Köybaşı ve Yunus Emre Gedik'in form tutmasıyla kızağa çekildi. Sezon başında Somaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak tabanından sakatlanıp tam 8 maç forma giyemeyen İsmail tamamen iyileşip sahalara geri döndü. Yunus Emre ise ligin en çok asist yapan isimlerinin başında geldi. İki oyuncunun ardından formayı unutan Ali Dere son olarak Boluspor deplasmanında 19 dakika forma giydi. Sakatlıklar da yaşayan Ali, bu sezon 5 maçta toplam 104 dakika süre aldı. Oyuncu son 4 müsabakada ise forma giyme şansı bulamadı.