Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo, Hollanda devlerinin radarında. Ajax ve Feyenoord, başarılı forveti izlemek üzere Türkiye'ye geliyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

İzmir ekibinin ara transfer döneminde 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığı Romulo, bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta attığı 15 gol ve yaptığı 10 asistle göze çarptı.

12 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Ajansspor'un haberine göre Ajax ve Feyenoord, Romulo'yu izlemek üzere Türkiye'ye geliyor. Hollanda ekiplerinin yetkilileri, Göztepe'nin Hatayspor ve Galatasaray maçlarında Romulo'yu yerinde takip edecek. Habere göre Göztepe, Romulo için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.