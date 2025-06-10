Göztepe'nin Kalecisi Mateusz Lis'e Talipler Yağdı

Göztepe'nin Kalecisi Mateusz Lis'e Talipler Yağdı
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Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'e Fransa ve Polonya'dan teklifler geldi. Lis için Jagiellonia Bialystok ve Cracovia Krakow takımları devrede.

SÜPER Lig'de geride kalan sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan ve gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağı netleşmeyen Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'e talipler çıktı. Sportif Direktör Ivan Mance geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 28 yaşındaki kaleciye teklifler geldiğini açıklarken, Lis için Fransa ve Polonya'dan takımların devrede olduğu ifade edildi. Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok'un Lis'le temasta olduğu ve yakın zamanda Göztepe ile de görüşeceği kaydedildi.

Polonya'dan ayrıca Cracovia Krakow takımının da Lis transferinde devrede olduğu vurgulandı. Fransa'da ise Lig 2 ekiplerinin deneyimli eldivenle ilgilendiği ifade edildi. Ivan Mance'nin Başkan Rasmus Ankersen ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile yapacağı görüşmenin ardından yönetimin Mateusz Lis konusunda kesin kararını vereceği dile getirildi. İzmir'de daha önce 2021-2022'de Altay'da forma giyen Lis, Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda kiralandığı Southampton'dan geçen sezon 3 yıllığına transfer olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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