Göztepe'nin Forveti Romulo Cardoso Almanya'ya Gitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. İzmir ekibinde 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Romulo, Leipzig'le olan transfer görüşmelerini tamamlamak için Almanya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için Alman ekibiyle 20 milyon Euro bonservis bedeli, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Romulo'nun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Türk futbol tarihine geçecek

Göztepe, 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de mücadele ederken devre arasında Brezilya'nın Athletico Paranaense kulübünden Romulo'yu kiralık olarak takıma transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Ocak 2025'te de 2.5 milyon Euro karşılığında 23 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. İzmir ekibi, şimdi de Romulo'yu yaklaşık 25 milyon Euro'ya satarak büyük bir kar elde edecek. Türkiye'den daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Romulo, bonuslarla birlikte Türk futbolunun Avrupa'ya üçüncü en pahalı transferi olacak. - İZMİR

