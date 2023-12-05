Göztepe'nin en skorer oyuncusu Kenneth Obinna Mamah

Göztepe forması giyen Kenneth Obinna Mamah, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 4 gol, 1 asistlik katkı vererek takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon skor bulma konusunda zaman zaman problem yaşasa da, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ilk iki maçında toplam 5 gol üretmeyi başardı ve ligde 18 gole ulaştı. Skor yükünü büyük oranda orta saha ve savunma oyuncuları çekerken, takımın bu anlamda en fazla dikkat çeken oyuncusu ise Kenneth Obinna Mamah oldu. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 11 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, Şanlıurfaspor (1), Keçiörengücü (1) ve Giresunspor (2) maçlarında toplam 4 gol atarken Erzurumspor FK maçında ise 1 asist yapmayı başardı. Böylece Nijeryalı oyuncu toplm 5 gole doğrudan katkı vererek takımın en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla ligde 28 maça çıkan Mamah, 5 gol 3 asistlik katkı verdi. - İZMİR