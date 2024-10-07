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Göztepe'nin Defansif Sorunları: 6 Gol Yediler

Göztepe'nin Defansif Sorunları: 6 Gol Yediler
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de son iki haftada kalesinde tam 6 gol görerek savunma sorunları yaşamaya devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, bu durumu hayal kırıklığı olarak nitelendirirken, Isaac Solet'in sağlık durumu da olumlu yönde gelişti.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de son iki haftada Samsunspor ve Sivasspor'a toplam 6 gol atarken, kalesinde de 6 gol gördü.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftasında gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti. İzmir ekibinin maçlarının bol gollü geçmesi de dikkat çekiyor. Ligde oynadığı ilk 5 müsabakada rakiplerine sadece 3 gol izni veren sarı-kırmızılılar, son iki haftada ise Samsunspor'dan 4, Sivasspor'dan da 2 gol yedi.

Göztepe, ilk 5 maçındaki gol sayısının iki katı fazlasını son iki mücadelede kalesinde görmüş oldu. Bu durum üzerine harekete geçen Stanimir Stoilov'un, özellikle savunmada radikal kararlar alması bekleniyor. Bulgar teknik adam da bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Savunmadaki performanslarının hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Stoilov, "Savunmada 2 maçta toplamda 6 gol yememiz benim için hayal kırıklığı, bu şekilde olmaması lazım" ifadelerine yer verdi.

Isaac Solet'in sağlık durumu iyi

Göztepe'nin, Sivasspor'la oynadığı karşılaşmada 1 gol atan Isaac Solet, karşılaşmanın 74. dakikasında oyundan çıkarak yerini Lasse Nielsen'e bırakmıştı. Sağlık ekiplerinin desteğiyle sekerek saha kenarına gelen genç oyuncunun göz kapağının üzerinde de darbeye bağlı şişlik olduğu görülmüştü.

Yapılan tetkikler sonucunda Fransız futbolcunun iyi olduğu ve antrenmanlarda yer alabileceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Teknik Direktör 3-sayfa Futbol izmir Spor

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