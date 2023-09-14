Göztepe'nin CEO'su ve oyuncular hedeflerini açıkladı

Göztepe'nin CEO'su Ivan Mance ve oyuncular İsmail Köybaşı ve Mame Diouf, takımın hedeflerini ve transferleri değerlendirdi. Kulübün tek hedefinin Süper Lig'e dönmek olduğunu belirten Mance, takımın sahada her şeyini vereceğini söyledi. İsmail Köybaşı ise sakatlığını atlattığını ve en kısa zamanda sahalara döneceğini açıkladı. Mame Diouf ise yeni sezona iyi başlayamadıklarını ancak şu anda istedikleri noktada olduklarını ifade etti.

Milli aranın ardından 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Bandırma spor'u konuk edecek Göztepe'nin CEO'su Ivan Mance ile oyuncular İsmail Köybaşı ve Mame Diouf değerlendirmelerde bulundu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir aray gelen Hırvat spor adamı Mance, "Kulüp olarak bizim tek hedefimiz Süper Lig'e dönmek" dedi. Hedefleri için takımın sahada her şeyini vereceğini dile getiren Mance, "Önümüzdeki sezon bizim 100'üncü yılımız. Bizim için çok önemli bir yılda hedefimiz ve hayallerimiz var. Bu hayali gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Geçen sezon da kulüpte görev yapan, sahada Göztepe'nin armasını ve ruhunu yansıtan bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Mance, "Bu sene çok fazla transfer gerçekleştirdik, geçen seneden daha kuvvetli bir takım kurmaya çalıştık ve iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Transferler her zaman sonuçlarla yargılanır. Göztepe'yi, armayı ve ruhu gerçekten yansıtan takımı kurmayı çalıştık. Bizim taraftarlarımız gerçekten savaşçı ve biz de bunu sağlayacak, sahada savaşacak bir takım kurmak için her şeyi yaptık" diye konuştu.

"BİZ ASLA AĞLAMAYACAĞIZ"

Son maçta Altay karşısında aldıkları galibiyetin takıma ayrı bir motivasyon sağladığını belirten Ivan Mance, "Bunun etkisini önümüzdeki maçlarda da göreveğiz. Hakemlerin de Göztepe'ye saygı göstermelerini istiyoruz. Şimdi biz asla ağlamayacağız, farklı yorumlar yapmayacağız, sıkı bir şekilde çalışıp her şeyimizi vermeye devam edeceğiz. Umarım maçlarımıza gelen hakemler de Göztepe'ye saygı gösterirler. Çünkü Göztepe gerçekten bu saygıyı hak eden özel bir kulüp, sıradan bir kulüp değil. Göztepe, çok fazla taraftarı olan özel bir kulüp ve bizim de sadece hakemlerden istediğimiz bu saygı" yorumunu yaptı.

"TARAFTARIMIZ TUTKUYLA BAĞLI"

Göztepe taraftarının inanılmaz bir destek verdiğini dile getiren Ivan Mance sözlerini şu şekilde tamamladı: "Taraftarımızın tutkuyla takıma bağlı olduklarını görüyorum bu gerçekten etkileyici. Umarım bu hiçbir zaman değişmez ve takımı sonuna kadar desteklerler. Çünkü şu anda sahada her şeyi yapmak isteyen bir takım ruhu var. İşler iyi gitmediğinde bile takım bunu çevirmek için her şeyi yapıyor. Altay maçında da bunu yaşadık, bu enerjiyi sahada gördük. Son dakikada golü bulduktan sonra müthiş bir enerji, sevinç vardı. Bu Göztepe'nin gerçek ruhunu yansıtıyor. Taraftarlarımızla beraber, onların desteğiyle sonuna kadar devam edeceğiz ve başarıya ulaşacağız."

İSMAİL KÖYBAŞI MÜJDEYİ VERDİ

Takım kaptanlarından İsmail Köybaşı yaptığı açıklamada iyi bir kadro kurduklarnı ve sakatlığını atlatıp en kısa zamanda sahalara döneceğini söyledi. Seson öncesi Somaspor'la oynanan hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık yaşadığını dile getiren deneyimli futbolcu, "Yaşadığım sakatlık futbolda çok görülen bir şey değil, ayak tabanımla alakalı bir durum. Şu anda çok daha iyiye gidiyorum, çalışmalarımı iyi yapıyorum. En kısa zamanda saha içerisinde olacağım" dedi.

DIOUF BAŞARIYA İNANIYOR

Göztepe'nin flaş transferlerinden golcü Mame Diouf da sezona iyi başlayamadıklarını fakat şu anda istedikleri noktaya ulaştıklarını kaydetti. Diouf, geçmişte Hatayspor'da müthiş bir sezon geçirdiğini fakat kıyaslama yapmadığını belirterek, "Benim için yeni bir sezon, yeni bir lig. Süper Lig biraz daha tecrübeye dayalı ama burası biraz daha agresif bir lig. Önemli olan sürekli öğrenmek, kendimizi geliştirmek ve yapabileceğimizin en iyisini her zaman sunabilmek. Ben de şu anda bunu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu