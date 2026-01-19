Haberler

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen: Sezonun ilk yarısını harika geçirdik

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen: Sezonun ilk yarısını harika geçirdik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Avrupa hedefiyle ikinci yarıya hazırlanan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen, takımın güçlü bir hazırlık süreci geçirdiğini ve birliktelik ruhuyla mücadele edeceklerini belirtti.

SÜPER Lig'de ikinci yarıya Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen değerlendirmelerde bulundu. İzmir'e gelen Ankersen, sezonun ilk yarısını harika geçirdiklerini dile getirdi. Puan tablosunda 4'üncü sırada olduklarını hatırlatan Rasmus Ankersen, "Takım ara dönemde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. İstediğimiz yeni oyuncuları kadromuza kattık ve en yüksek verimi almak için onları sezon başında takıma dahil ettik. Bence sezonun ikinci yarısı için saldırmaya hazırız" dedi.

Tüm camianın ortak bir hedefi olduğunu dile getiren Ankersen, "Avrupa'ya gitme hakkı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kolay olmayacak. Yolda bazı engellerle karşılaşacağız. Önemli olan, sezonun ikinci bölümüne, son birkaç yıldır hissettiğimiz ve gösterdiğimiz birliktelik ruhuyla başlamak. Birlikte pek çok anı paylaştık. Uzun yıllardan sonra ilk kupa yarı finalinden Romulo'nun satışına kadar Göztepe'yi gerçekten saygı duyulan ve güvenebileceğiniz bir kulüp haline getirmek için çalıştık" diye konuştu.

'BİRLİKTELİK RUHUYLA SALDIRIN'

Geçen sezon 11 maçlık kazanamama serisi yakaladıklarını ancak bu süreçte taraftardan büyük destek gördüklerini anlatan Ankersen, "Bu bizim için dönüm noktası oldu. O zor dönemde taraftarlar, oyuncular ve teknik ekip arasında hissettiğim birliktelik ruhudur. O birliktelik başarının anahtarı olacaktır. Tüm Göztepe taraftarına sesleniyorum. Sezonun ikinci bölümüne bu birliktelik ruhuyla saldırın. Çünkü bunu yaparsak istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda çok güçlü bir yansımızın olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor