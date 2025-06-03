Göztepe'nin 2025-2026 Sezonu Kamp Programı Belirlendi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı. 29 Haziran'da İzmir'de başlayacak kamp, 6 Temmuz'da Slovenya'ya taşınacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 2025-2026 sezonu öncesi kamp programı belirlendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek ekip, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek, hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor