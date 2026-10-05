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Göztepe, milli arada Muğlaspor'u 3-0 yenerek Eyüpspor maçına hazırlanıyor

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Göztepe, milli arada Muğlaspor'u 3-0 yenerek Eyüpspor maçına hazırlanıyor
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Göztepe, 3 haftalık milli arada oynadığı ikinci özel maçta 1'inci Lig ekibi Muğlaspor'u 3-0 yendi. İlk yarıyı Miroshi'nin 2 golüyle 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, 12 Ekim Pazartesi deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor.

SÜPER Lig'de 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, 3 haftalık milli arada oynadığı ikinci özel maçında 1'inci Lig ekibi Muğlaspor'u 3-0 yendi. İlk hazırlık maçında Vanspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde sezon başında iş birliği yaptığı Muğlaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahaya Arda Özçimen, Bokele, Sundberg, Ogün, Arda Okan, Gökdeniz, Rhaldney, Miroshi, Antunes, Juan ve Henrique ilk 11 ile çıktı. İzmir ekibi ilk yarıyı sakatlıktan kurtulan Miroshi'nin 2 golüyle 2-0 galip tamamladı.

İkinci yarıda teknik direktör Stanimir Stoilov kadroda değişikliklere giderken, Janderson sarı-kırmızılıların üçüncü golünü kaydetti. Gökdeniz Bayrakdar, Vanspor maçında olduğu gibi bu müsabakada da 5'li orta sahanın solunda görev yaparken, asıl mevkisi sağ bek olan Ogün Bayrak ise stoper olarak forma giydi. Tedavisi devam eden Brezilyalı stoper Allan Godoi ise henüz takıma dönmedi. Süper Lig'de 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe galibiyet alamadan 3 puan topladı. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Muğlaspor ise milli araya 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1yenilgi alıp 11 puanla 10'uncu sırada girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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