Göztepe Milli Ara Sonrası Kayserispor'a Konuk Oluyor
Süper Lig'de 8 puanla 3'üncü sırada bulunan Göztepe, milli aranın ardından Kayserispor ile karşılaşacak. Deplasman maçlarında başarılı bir performans sergileyen Göztepe, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

SÜPER Lig'de ilk 4 haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe yarın, milli aranın ardından Kayserispor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı stoper Allan Godoi görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Göztepe, bu sezon iki deplasman maçında da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

İlk hafta Çaykur Rizespor'a misafir olan sarı-kırmızılılar müsabakayı 3-0 kazanırken, 3'üncü haftada İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Ev sahibi Kayserispor ise 3 maçında galibiyetle tanışamadı. Deplasmanlarda Başakşehir ve Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor, evinde Galatasaray'a 4-0 kaybetti. Göztepe, transferin son gününde ise kadrosuna takviye gerçekleştirmedi.

