Göztepe, Malcom Bokele ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2000 doğumlu defans oyuncusu Malcom Bokele ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak G. Bordeaux forması giyen Malcom, FC Metz B ve FC Villefranche-Beaujolais takımlarının formasını giydi. Malcom Bokele'ye Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.