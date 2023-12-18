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Göztepe, lider Eyüpspor maçına yoğun ilgi gösteriyor

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Göztepe'nin 1. Lig'de lider Eyüpspor ile oynayacağı maça taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Biletlerin çoğunluğu satıldı ve tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

1'inci Lig'de Süper Lig yolunda çarşamba günü evinde lider Eyüpspor'la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftarlar geri sayıma geçti. 2023'ün son iç saha maçına yoğun ilgi gösteren Göztepeli futbolseverlerin satışa çıkan biletlerin büyük çoğunluğunu tükettiği ifade edildi. Mobil uygulaması kullanan taraftarlar için biletler 522, 432, 252, 189, 72 ve 63 TL'dan satışa çıkarken, genel fiyatlar ise 580, 480, 280, 210, 80 ve 59 TL olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada ise kuzey tribününe gelecek 15 yaşından kücük taraftarların ücretsiz şekilde bilet alacağı kaydedildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta tribün şova hazırlanan sarı-kırmızılı taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor. Eyüpspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren takım ise galibiyete inanıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde 4 resmi maçı da gol yemeden kazanan Göztepe'de golcü Diouf ve orta saha Palmer dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Göztepe bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Göztepe, ilk hafta Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Sakaryaspor'u Akhisar'da ağırladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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