Göztepe, Konyaspor ile Karşılaşıyor

SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenip evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan 7 puana sahip Göztepe yarın sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 21.30'da çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoper Allan Godoi'nin durumu belirsizliğini korurken, kırmızı kart cezasını tamamlayan golcü Juan Silva görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 500, 5'inci ve 6'ncı kategori 600, misafir tribünü ise 780 TL olarak belirlenirken, taraftarlar biletleri çok büyük oranda tüketti. Göztepe'nin rakibi Konyaspor da sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılar ilk hafta deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 yenerken, ikinci hafta da evinde Gaziantep FK engelini 3-0'lık skorla aştı. Konya'nın geçen hafta oynaması gereken Beşiktaş maçı ise rakibinin Avrupa sınavı nedeniyle ertelendi. Geçen sezon oynanan maçlarda Göztepe evinde Konyaspor'u 2-0 yendi, deplasmandaki maçı ise 1-0 kaybetti.