Göztepe deplasmanda Konyaspor'la golsüz berabere kaldı

Süper Lig'de yenilenen kadrosuyla Konyaspor deplasmanına çıkan Göztepe sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp 1 puanı hanesine yazdırdı. Pozisyon bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar savunmada ise dirençli bir performans ortaya koydu. 3 maç sonra kalesini gol kapatan sarı-kırmızılılarda geçen hafta içi takımla sözleşme imzalayan Bulgar orta saha Filip Krastev ve Ganalı Musah Mohammed de ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Krastev maça ilk 11'de başlarken, 68'inci dakikada yerini Mohammed'e bıraktı.

Göztepe, Konyaspor beraberliğinin ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. İzmir temsilcisi Avrupa yolunda çekiştiği rakiplerinden Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor'a puan kaybetmesiyle 21'inci haftayı 40 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Göztepe, takipçisi Beşiktaş'ın 3, 6'ncı RAMS Başakşehir'in ise 7 puan önünde yer aldı. Göztepe, 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak maçta İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek.

STOILOV: SONUÇTAN MUTLUYUZ

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise ligde alınan her puanın değerli olduğunu vurguladı. Maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getiren Bulgar teknik adam, "İki takım adına da çok zor bir mücadele oldu. Daha çok mücadeleye dayalı bir oyun oynandı. Defansif anlamda iyi organize olduk ama hücum anlamında istediğimiz üretkenliği gösteremedik. Galip gelmek istiyorsanız ön alanda daha fala pozisyon üretmelisiniz. Bu tarz maçlarda galibiyetin anahtarı her zaman bu. Ligimizde her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada puan aldığımız için mutluyuz. Konyaspor iyi bir takım, iyi bir maç çıkardı. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.