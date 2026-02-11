Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak Göztepe, antrenmanlarına çift çalışmayla devam ederek maç için hazırlık yapıyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak Göztepe, maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı, salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başladı. Takım daha sonra sahada 1'e 1 savunma ve orta-şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise pas çalışması yapan ve dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla tamamladı.

İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

