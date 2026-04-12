Emre Belözoğlu: 'Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık'

Güncelleme:
Süper Lig'de 3-3 berabere biten Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Çağdaş Altay'ın kötü yönetimini eleştirdi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise takımının konsantrasyon eksikliği nedeniyle maçta istediği performansı sergileyemediğini belirtti. Lig ile ilgili adaletsiz rekabet ortamına da dikkat çekildi.

SÜPER Lig'de 3-3 biten Göztepe- Kasımpaşa maçının ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabaka hakemi Çağdaş Altay'ın kötü bir yönetim sergilediğini vurguladı. Maça iyi hazırlandıklarını ve farklı kazanabilecekleri bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını dile getiren Belözoğlu, "Göztepe güçlü ve dinamik bir takım. Ligde iki senedir fark ortaya koyan takım. Oyunun tek hakkı kazanmamızdı. İki takım oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi koydu ortaya. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık" dedi.

Teknik direktör Belözoğlu şu ifadelere yer verdi:

"22 oyuncu için çok üzgünüm çünkü çok mücadele ettiler. Böylesine kötü hakemi bu 22 oyuncu hak etmiyordu. Dar bir kadromuz var. Sol bekimizin ayağına kramp girmişti ve çıkarmaya hazırlanırken penaltı oldu. Maç nasıl 1-0 oldu ben bilmiyorum hiç pozisyon yok oyunda. 3-1 yaptık. 3-2 olma imkanı yok. Oyunda 1 tane bile pozisyon yok sonrasında penaltı. Maç 3-1'ken Miroshi'yi ikinci sarıdan atamayan bir hakem. Bence kırılma anları bunlar. Biz iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çok net üstün olan taraf bizdik. Böylesine yüksek, tempolu, geldi gitti olan maçları bu hakemler hak etmiyor."

STANIMIR STOILOV: YETERİNCE KONSANTRE OLAMADIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise Kasımpaşa önünde kazanma adına takımının yeterince konsantre olamadığını ve dinamik bir oyun sergileyemediklerini dile getirdi. Rakibe 2 asist yaptıklarını, son 20 dakikada karakter göstererek 1 puan aldıklarını dile getiren Stoilov, "Olumlu olan tek şey buydu. Büyük pas hataları vardı maç boyunca. Rakibe yaptığımız asistlerle beraberlik bile önemli bir sonuç. Bir haftada 3 maç oynadık. Galatasaray

maçından sonra oyuncularımız duygusal anlamda eksik kaldılar. Bunu hissetim. Oyuncularımı uyardım ama maalesef bu yaşandı" dedi.

'LİGDE ADALETSİZ BİR REKABET VAR'

Bulgar teknik adam Stoilov, kendisine göre ligde adaletsiz bir rekabet ortamı olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Galatasaray maçımız Avrupa'da oynayacakları maç sonrası oynanacaktı. Ertelenmemesi gerekiyordu. Ertelendiği için biz bir haftada 3 maç oynamak zorunda kaldık. Bana kızanlar olabilir, kızabilirler. Galatasaray, Liverpool maçından sonra gelseydi bizim için avantaj olurdu. Yenerdik, yenilirdik ama farklı bir maç senaryosu çıkardı. Bugün galibiyet istediğimiz çok önemli maçı da kazanamadık. Ligde adil bir rekabet ortamı yok. Galatasaray bir avantaj sağlanmış oldu"

Göztepe taraftarlarının tepkisine de değinen Stanimir Stoilov, "Mutsuzluk yaşadılar bugün. Takımı protesto ettiler. Onları anlayabiliyorum. Hedefi yükseğe koydum. Avrupa hedefi belki oyuncular üzerinde baskı yarattı. Taraftarlar her zaman haklılar. Avrupa'ya gitme yolunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Desteğin bu şekilde devam etmesini rica ediyorum. Hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Gidemezsek bu benim hatam olur, demek ki hedefi çok yükseğe koymuşumdur. Müthiş desteklerini ligin sonuna kadar sürdürmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
