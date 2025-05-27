Göztepe, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlarda futbolcular pas ve çabukluk çalışmaları yaparken dar alanda oyun oynadı.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor