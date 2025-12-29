Haberler

Göztepe'de transfer harekatı: Ruan ve Sabra ile yollar ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci yarı öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dış transferde yeni isimler ekleyen takım, gidecek oyuncular için de teklifler değerlendirmeye başladı.

SÜPER Lig'de ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Avrupa potasındaki Göztepe bir yandan da gidecek oyunculara odaklandı. Şu ana kadar dış transferde İsviçre'nin Servette takımında ofansif orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı oyuncular için teklifleri değerlendirmeye başladı. Özellikle yabancı kontenjanını açmak isteyen Göztepe, Brezilyalı sağ bek Ruan ve Ürdünlü golcü İbrahim Sabra ile yol ayrımına geldi. Henüz 19 yaşında olan Sabra'nın gelişime açık bir oyuncu olması nedeniyle kiralanacağı ifade edildi.

1'inci Lig'den iki takımın Sabra transferi için yönetimle görüşme halinde olduğu vurgulanırken, oyuncunun bir Romanya takımıyla da temasta bulunduğu vurgulandı. Sezon başında Göztepe'ye Atletico Goianiense'den gelen Ruan ise ligde sadece 2 maça çıktı. Toplam 115 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcuya henüz hiçbir takımdan teklif gelmedi. Göztepe'nin vedalaşmayı düşündüğü diğer futbolcu Ahmed Ildız'ın da kendine kulüp aradığı bildirildi. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Ildız, 8 maçta yalnızca 1 kez ilk 11'de görev yaptı. Yeni yılda sarı-kırmızılılarla yola devam etemeyecek olan deneyimli oyuncunun da en kısa sürede başka bir takımla anlaşma sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
