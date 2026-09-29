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Göztepe, kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili'yi 3 haftadır affetmedi

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Göztepe, kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili'yi 3 haftadır affetmedi
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Göztepe, 4. hafta sonunda kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili'yi affetmedi. Aradan geçen 3 haftaya rağmen geri adım atılmazken, Paok'tan kiralık 27 yaşındaki eldivenin devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor; kale Arda Özçimen'e kaldı.

TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de 4'üncü hafta sonunda disiplinlik olan ve kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili'ye af çıkmadı. Göztepe'nin evinde 4-2 kaybettiği Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında 4 gol birden yiyen ve taraftarın sert protestosuna maruz kalan Gugeshashvili, sanal medyasından taraftara yönelik yaptığı açıklamaların ardından büyük tepki gördü.

Göztepe yönetimi ise Gürcü eldivenin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Aradan geçen 3 haftaya rağmen sarı-kırmızılılar geri adım atmadı ve Gugeshashvili'yi affetmedi. Yaz döneminde Yunanistan temsilcisi Paok'tan kiralık olarak kadroya dahil olan 27 yaşındaki kaleci ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gugeshashvili'nin kadro dışı kalmasının ardından Göztepe kalesini altyapıdan yetişen Arda Özçimen devraldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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