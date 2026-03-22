Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Challenger Kupası'nı kazandı
Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Malta'da düzenlenen Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. İzmir temsilcisi, yarı finalde Portekiz ekibi C.F. Portuense'yi 25-3 yenerken, finalde Hırvatistan takımı VK Jadran Split'i 16-7 mağlup etti.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel