Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Challenger Kupası'nı kazandı

Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Malta'da oynanan 4'lü Final etabında mücadele etti.

İzmir temsilci, yarı finalde karşılaştığı Portekiz ekibi C.F. Portuense'yi 25-3 yendi. Finalde ise Hırvatistan takımı VK Jadran Split'i 16-7 mağlup eden Göztepe, şampiyonluğa ulaştı.