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Göztepe'de Jeh Partizan'la anlaştı

Göztepe'de Jeh Partizan'la anlaştı
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Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı forvet Jeferson'u (Jeh) satın alma opsiyonuyla Partizan'a kiraladı. Ayrıca Göztepe'nin yeni sezon harcama limiti 678 milyon TL olarak belirlendi.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezonun ara döneminde kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı forvet Jeferson'un (Jeh) transferinde satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Sırbistan temsilcisi Partizan'la anlaşma sağladı. Transferde golcüler Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Andre Henrique'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Partizan'ın teklifini kabul etti. Brezilyalı oyuncu da kişisel olarak görüştüğü Sırbistan ekibinin şartlarını kabul etti. Göztepe'ye Ponte Preta takımından gelen 26 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 16 maça çıktı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Jeh, toplam 493 dakika sahada kalırken, Göz-Göz'e 2 gol katkısında bulundu.

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin borçsuz ender kulüplerinden olan Göztepe'nin harcama limiti de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama sonrası sarı-kırmızılıların takım harcama limiti 678 milyon 239 bin 611 TL olarak belirlendi. Hiçbir oyuncuya borcu bulunmayan ve FIFA'da tek bir dosyası dahi olmayan Göztepe, geçen sezonun devre arasında harcama limitlerinden muaf tutulmuştu. Göztepe'nin bu sezonun devre arasında da harcama limitlerinden muaf tutulacağı kaydedildi. Genç, yetenekli ve gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna dahil edip vitrine çıkaran Göztepe, geçen sezon her iki transfer döneminde de kasasına 30 milyon eurodan fazla para koymuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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