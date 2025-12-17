Göztepe, İsviçreli on numara Alexis Antunes'i transfer etti
Göztepe, İsviçre Ligi ekiplerinden Servette forması giyen 25 yaşındaki orta saha Alexis Antunes ile 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Göztepe, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Alexis Antunes, 2000 doğumlu ve son olarak İsviçre Süper Lig takımı Servette'de forma giymişti.
- Alexis Antunes'in piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
''UNUTULMAZ BİR YOLCULUK DİLİYORUZ''
Kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Alexis Antunes. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.
SEZON PERFORMANSI
25 yaşındaki Antunes, son olarak İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette'de forma giymişti. 18 maça çıkan deneyimli on numara, bu maçlarda rakip kaleye 2 gol attı. Antunes'in piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.