Göztepe ile Trabzonspor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda Göztepe'den Dennis kırmızı kart gördü, Trabzonspor'un kalesini Uğurcan Çakır başarıyla korudu.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Isaac Solet, Tijanic, Djalma Silva, Juan, Fofana
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Bardhi, Draguş, Banza
Kırmızı kart: Dk. 28 Dennis (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Stanimir Stoilov (Teknik direktör) (Göztepe), Dk. 41 Okay Yokuşlu, Dk. 45+5 Malheiro (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
21. dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Solet'in şutunda, top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
28. dakikada Göztepeli Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Juan'ın attığı topa hareketlenen Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.