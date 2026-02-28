Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Göztepe, 8. dakikada penaltı kazandı fakat Janderson'un atışını kaleci Jankat Yılmaz kurtardı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Antunes, Krastev, Juan, Janderson
ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali Gezek, Taşkın İlter, Pintor, Umut Bozok, Torres
Sarı kartlar: Dk. 36 Cherni, Dk. 45 Krastev (Göztepe)
8. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Cherni'nin sol kanattan ortasına ceza sahası çizgisi üzerinde yükselen Juan, topu Janderson'a indirdi. Janderson'un vuruşunda meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, penaltı noktasını gösterdi. Janderson'un kullandığı penaltıda kaleci Jankat Yılmaz, soluna uzanarak topu kornere çeldi.
24. dakikada Göztepe atağında ceza sahasına gönderilen top, defans oyuncularından sekip Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın pasında sol çaprazdaki Cherni'nin ortaya çevirdiği topu defans oyuncuları kornere attı.
30. dakikada Göztepe atağında Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası sol çizgisi önündeki Cherni'nin önünde kaldı. Cherni'nin yerden vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.